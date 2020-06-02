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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп прогулялся по зачищенной Лафайет-сквер до подожженной ранее протестующими церкви

Речь идет о Церкви Святого Иоанна, которую часто называют "президентской", поскольку все президенты США с момента ее постройки в 1815 году хотя бы один раз посещали ее

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после обращения к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране заявил в понедельник вечером журналистам, что теперь отдаст дань уважения одному особому месту. Само выступление шло под звуки разрыва светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и непонятные выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала Лафайет-сквер от протестующих в связи с наступлением в 19:00 по местному времени комендантского часа.

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Спустя некоторое время Трамп в сопровождении, в частности, министра юстиции Уильяма Барра, сотрудников администрации и журналистов вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой площади. Президент дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую накануне в воскресенье вечером подожгли протестующие. Трамп приподнял Библию и заявил, что "США - самая великая страна в мире", а затем пообещал обеспечить безопасность государства. Церковь Святого Иоанна, которую часто называют "президентской", известна тем, что все президенты США с момента ее постройки в 1815 году хотя бы один раз за время на посту руководителя государства посещали ее.

По данным газеты The Washington Post, правоохранители использовали для разгона протестующих резиновые пули.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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