Заседание рабочей группы по совместной деятельности на Курилах может пройти 5 июня

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Заседание российско-японской рабочей группы по совместной хозяйственно-экономической деятельности на южной части Курильской гряды может пройти 5 июня. Об этом во вторник сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.

Отмечается, что в настоящее время стороны согласовывают дату проведения такого заседания в формате видеоконференции. Заседание рабочей группы должно подготовить почву для переговоров по этой теме на уровне заместителей глав МИД, которые состоятся позднее.

На прошлой неделе министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым объявил, что консультации по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильской гряды на уровне заместителей глав МИД и в рамках рабочей группы по этому вопросу могут состояться в первой половине июня.

По итогам визита президента России Владимира Путина 15 и 16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.