{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США экстрадировали из Швеции бывшего руководителя китайского госпредприятия

Американские власти обвиняют Цяо Цзяньцзюня в легализации незаконно полученных средств

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель государственного предприятия в Китае экстрадирован в США из Швеции, американские власти обвиняют его в легализации незаконно полученных средств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте федеральной прокуратуры Центрального округа американского штата Калифорния.

Как следует из документа, речь идет о Цяо Цзяньцзюне, который, по данным властей США, в 1998-2011 годах работал директором государственного сельскохозяйственного предприятия в провинции Хэнань (Центральный Китай). По версии американской прокуратуры, Цяо Цзяньцзюнь легализовал в США незаконные доходы в размере нескольких миллионов долларов. На эти средства он якобы приобрел недвижимость в Калифорнии.

В заявлении утверждается, что Цяо Цзяньцзюнь предоставил властям США заведомо ложную информацию, когда запрашивал американскую визу. По данным агентства Reuters, Цяо Цзяньцзюню также ранее были предъявлены обвинения в Китае.

Теги
ШвецияСШАКитай
Болсонару обсудил с Трампом участие Бразилии в расширенном составе встречи G7
Ранее президент США заявил, что планирует пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию и Индию
Читать полностью