Губернатор Нью-Йорка раскритиковал Трампа за готовность бросить войска против протестующих

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ради саморекламы готов использовать войска в отношении участников акций протеста против непропорционального применения силы полицией. Такое мнение высказал в понедельник на своей странице в Twitter губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Президент вызывает американских военнослужащих на поддержку против американских граждан. Он использует вооруженные силы, чтобы задавить мирные акции протеста, с тем чтобы он сам мог пойти на фотосессию в церковь. Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу", - написал Куомо, имея в виду прогулку Трампа, который в понедельник после обращения к согражданам в Розовом саду Белого дома дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, подожженной накануне протестующими.

Губернатор Нью-Йорка, являющийся демократом, в эфире телекомпании СNN утверждал, что лица, совершающие погромы в городах США, составляют "незначительное меньшинство" участников демонстраций, но представляются "мощной разрушительной силой". "Грабежи и уголовщина нетерпимы и должны истребляться, с точки зрения органов правопорядка, но они смешались с демонстрантами", - констатировал Куомо. Он не пояснил, как нейтрализовать участников погромов, не подавляя мирные акции протеста.

Федеральное правительство США намерено мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец крупным беспорядкам в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник вечером в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам. Трамп возложил ответственность за нынешние беспорядки на леваков, анархистов и радикалов-антифашистов. Трамп также обвинил отдельных губернаторов и мэров в том, что те не справились с ситуацией.