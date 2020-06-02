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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Fox: для разгона протестующих в Вашингтоне задействовали военные вертолеты

По сообщениям очевидцев, это были вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota

ТАСС, 2 июня. Военные вертолеты США в столичном округе Колумбия в ночь на вторник несколько раз проходили над толпами участников массовых протестов на низкой высоте, чтобы разогнать собравшихся. Об этом сообщает во вторник телеканал Fox News.

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При полете на низкой высоте вертолеты издают сильный шум, поднимают в воздух большое количество пыли. Подобная тактика, отмечает телеканал, используется для запугивания людей. По сообщениям очевидцев, на которые ссылается Fox News, были задействованы вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota.

Другие американские СМИ сообщают о появлении военных на улицах столицы США в ночь на вторник после того, как президент Дональд Трамп заявил, что может задействовать армию для пресечения массовых беспорядков. По данным газеты Stars and Stripes, в округ Колумбия прибыли подразделения полиции и военных инженеров, однако они еще находятся за пределами города. Корреспондент газеты USA Today сообщает о "военной технике и военнослужащих" на улицах Вашингтона, хотя не уточняет, что это была за техника.

Как заявил Трамп, федеральное правительство готово применить вооруженные силы для восстановления правопорядка в районах, где в последние дни произошли крупные беспорядки. Однако за пределами столичного округа для этого требуется согласие губернатора штата.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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