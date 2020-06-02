СМИ: Коломойский просит генпрокурора Украины открыть дело против Порошенко

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украинский олигарх Игорь Коломойский обратился в офис Генпрокурора Украины с просьбой открыть уголовное дело против пятого президента страны Петра Порошенко, экс-главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой и других по делу о национализации некогда принадлежавшего ему Приватбанка. Об этом сообщило во вторник агентство УНИАН, опубликовав копию заявления Коломойского. Поводом стало обнародование депутатом Верховный рады Андреем Деркачом аудиозаписей разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и экс-госсекретарем Джоном Керри.

"Содержание разговоров Порошенко с Байденом… позволяет утверждать, что, будучи президентом Украины, он вступил в преступный сговор… с целью проведения незаконной национализации АО КБ "Приватбанк" и как следствие преступного завладения активами данного финансового учреждения", - цитирует агентство заявление Коломойского. Бизнесмен также отмечает, что телефонный разговор Порошенко с Байденом свидетельствует о том, что экс-президент знал об инициативе Международного валютного фонда национализировать Приватбанк в качестве одного из условий получения Киевом новых кредитов.

Коломойский обвинил Порошенко в организации негативной медийной кампании против Приватбанка для дестабилизации работы финансового учреждения. Кроме того, считает он, экс-президент оказывал давление на правительство страны, руководство НБУ и других лиц с целью проведения национализации банка, которая по утверждению Коломойского, была проведена в конце 2016 года незаконно.

"Из телефонных разговоров Порошенко с Байденом ясно, что Порошенко, не имея на это соответствующих полномочий, совместно с Гонтаревой (совершали) умышленное разглашение банковской тайны без согласия ее владельца", - сказано в заявлении.

Бизнесмен просит открыть уголовное дело по статьям "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации", "Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем", "Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну" и "Злоупотребление властью или служебным положением" УК Украины.

Записи разговоров Порошенко и Байдена

19 мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко с Байденом и Керри. На одной из записей разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, Байден, в частности, советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Записи содержат и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. Так, стороны обсуждали предоставление Украине американской стороной $1 млрд в обмен на сохранение схем работы украинской компании Burisma, которую связывают с сыном Джозефа Байдена - Хантером.