МИД Японии отметил важность встреч Абэ и Путина для развития отношений Токио и Москвы

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Проведение встреч на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным важно для развития двусторонних отношений и переговоров по мирному договору. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты парламента.

"Что касается проведения этой церемонии, то в настоящее время о деталях ничего не известно, и мы уточняем их по дипломатическим каналам", - сказал глава МИД в ответ на вопрос депутата от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки о возможном присутствии Абэ на параде Победы в Москве 24 июня.

"В любом случае, я считаю, что проведение встреч на высшем уровне между лидерами Японии и России крайне важно с точки зрения продвижения отношений двух стран, в том числе переговоров по мирному договору. Такими были встречи в Нагато (2016 год) и Сингапуре (2018 год). Сейчас необходимо учитывать ситуацию с новым коронавирусом, однако мы намерены продолжить прорабатывать (вопрос организации встречи - прим. ТАСС) по дипломатическим каналам", - добавил Мотэги.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за пандемии коронавируса эту поездку пришлось отменить.

26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

После объявления новой даты парада агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники писало, что Абэ не сможет поехать в Москву из-за того, что в конце июня США хотят провести очный саммит Группы семи. В конечном итоге американский президент Дональд Трамп принял решение перенести встречу лидеров G7 на сентябрь. Также на нее он намерен пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.