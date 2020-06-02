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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В ЕС заявили, что поддерживают право американцев на мирный протест и осуждают насилие

Общество должно всегда оставаться бдительным в вопросе чрезмерного использования силы, отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Евросоюз поддерживает право американцев на мирный протест, осуждает насилие, в том числе со стороны полиции, и призывает народ США к сдержанности и единению. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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"Мы поддерживаем право на мирный протест, мы осуждаем насилие и призываем к сдержанности, - отметил он. - ЕС осуждает расизм во всех его проявлениях и призывает Америку объединиться и залечить раны". Он подчеркнул, что осуждает "насилие и злоупотребление властью со стороны полиции", которые стали причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда. "Все жизни священны, в том числе жизни чернокожих граждан", - указал Боррель.

"Мы в Европе так же, как и народ США, шокированы и обескуражены смертью Джорджа Флойда. Общество должно всегда оставаться бдительным против чрезмерного использования силы, чтобы любое применение силы [полицией] осуществлялось в рамках прав человека и при соблюдении верховенства закона. Тем, кто должен отвечать за защиту закона, не следует использовать насилие в чрезмерном объеме. Смерть Джорджа Флойда стала явным превышением служебных полномочий полиции", - заявил он.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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