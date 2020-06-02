В МИД Украины заявили, что но не готовы пересекать свои "красные линии" в вопросе Донбасса

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Новый разговор на уровне глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) по вопросам урегулирования в Донбассе состоится в ближайшее время. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции в Берлине со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

"Мы продолжаем разговор в "нормандском формате" на уровне министров [иностранных дел]. Уже скоро состоится очередной такой разговор, - сказал он. - Мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс".

Кулеба подчеркнул, что Украина в поиске решения мирного урегулирования в Донбассе не готова пересекать свои "красные линии". "Они касаются вопросов национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - уточнил министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также сообщил, что на встрече с немецким коллегой был поднят вопрос Крыма. "Что касается Крыма, то это вопрос, который мы поднимаем на переговорах в разных форматах, и нас интересует прежде всего два его элемента", - сказал он. Речь идет, продолжил Кулеба, об освобождении осужденных или находящихся под следствием в РФ крымских татарах, а также вопрос формата обсуждения ситуации в Крыму. "С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам настроить этот диалог, как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму", - уточнил глава МИД.

Кулеба также выразил сожаление, что ему не хватило времени обсудить с Маасом все волнующие вопросы, в связи с чем он ждет визита немецкого коллеги на Украину.

Предыдущий разговор глав МИД "нормандской четверки" состоялся 30 апреля. В ходе видеоконференции участники призвали стороны конфликта активизировать мирные усилия и поставили перед Контактной группой в Минске задачи определить конкретную дату прекращения огня в зоне конфликта, продолжить подготовку к обмену пленными и открыть новые пункты пропуска на линии разделения сторон. Вместе с тем главы МИД констатировали, что почти ничего из достигнутых на саммите "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года договоренностей выполнено не было, признав отсутствие пока условий для проведения новой такой встречи.