Сербские военные примут участие в параде Победы по приглашению России

БЕЛГРАД, 2 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Военнослужащие Армии Сербии примут участие в параде Победы на Красной площади 24 июня по приглашению России. Об этом во вторник сообщило в ответ на официальный запрос ТАСС Министерство обороны Сербии.

"На основании договоренности двух президентов и верховных главнокомандующих Сербии и Российской Федерации Александара Вучича и Владимира Путина, а также приглашения Министерства обороны Российской Федерации военнослужащие Армии Сербии примут участие в параде Победы, который пройдет 24 июня 2020 года в Москве", - говорится в заявлении сербского военного ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира. По его словам, в параде Победы на Красной площади будет задействовано около 14 тыс. человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня. Путин пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.