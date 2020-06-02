США раскритиковали запрет в Гонконге акции памяти жертв событий на площади Тяньаньмэнь

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных штатов во вторник раскритиковали решение властей Гонконга о запрете ежегодной массовой акции 4 июня в память о жертвах трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

"Если есть какие-то сомнения относительно намерений Пекина, то [они заключаются в] стремлении лишить гонконгцев [права] голоса и выбора, делая их такими же, как и жители материковой [части КНР]. Вот вам и две системы", - утверждает на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы призываем власти Гонконга разрешить людям мирно почтить память жертв Коммунистической партии Китая", - заявила, в свою очередь, глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, также разместив свой комментарий в Twitter.

Как сообщила в понедельник радиостанция RTHK, полиция Гонконга впервые за 30 лет запретила проведение в городе ежегодной массовой акции в память о жертвах событий на площади Тяньаньмэнь. Запрет мотивирован тем, что столь крупномасштабное мероприятие создает риски распространения коронавирусной инфекции. Власти также напомнили о необходимости соблюдения правил социального дистанцирования, которые запрещают собираться в группы больше восьми человек.

Мероприятие в память о жертвах на площади Тяньаньмэнь традиционно собирает в парке Виктория десятки тысяч демократических активистов с зажженными свечами в руках. Организаторы акции из движения "Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае" призвали своих сторонников все равно выйти и зажечь свечи в разных районах по всему городу. При этом часть манифестантов все же, несмотря на запрет, намерена прийти в парк Виктория. Между тем, наблюдатели не исключают, что новый закон о национальной безопасности в Гонконге, который Пекин планирует принять этим летом, может вообще положить конец проведению подобных мероприятий в будущем.

Вооруженное подавление в начале лета 1989 года студенческих выступлений в центре Пекина, которые были квалифицированы как "контрреволюционный мятеж", привело к значительным человеческим жертвам. Многие участники демонстраций были осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Официальная позиция гласит, что предпринятые тогда меры по наведению порядка были необходимы для стабилизации обстановки в стране и продолжения курса экономических реформ.