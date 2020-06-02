Депутаты Рады попросили КС проверить закон об амнистии для участников "евромайдана"

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Группа депутатов парламента Украины попросила Конституционный суд (КС) проверить на соответствие основному закону объявленную в 2014 году амнистию для участников массовых беспорядков, получивших название "евромайдан". Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте КС.

Мониторинговая миссия по правам человека ООН в начале апреля рекомендовала Украине отменить закон об амнистии участников событий на "майдане", который не позволяет проводить расследования убийств сотрудников правоохранительных органов во время столкновений в центре Киева. Миссия ООН, в частности, отметила, что правоохранительные органы Украины не смогли расследовать убийства 43 человек. Эксперты ООН рекомендовали Киеву обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех убийств, совершенных во время протестов.

"Сегодня, 2 июня 2020 года, в Конституционный суд поступило конституционное представление 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 № 743-VII", - говорится в сообщении. "Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон не соответствующим конституции", - информирует КС.

Авторами обращения стали три депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Василий Нимченко, Александр Качный и Григорий Мамка. Под ходатайством поставили подписи более 40 депутатов украинского парламента от партии ОПЗЖ, несколько самовыдвиженцев, один депутат от "Оппозиционного блока", два депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" и два законодателя, ранее исключенных из фракции "Слуга народа" из-за внутренних разногласий.

В феврале и.о. главы Госбюро расследований Украины, назначенная впоследствии генпрокурором страны, Ирина Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии для участников акций протеста. Она указала на то, что закон противоречит Уголовно-процессуальному кодексу Украины. Венедикитова отметила, что в ходе "майдана" было убито 78 митингующих и 13 милиционеров, и что закон об амнистии препятствует объективному расследованию убийств сотрудников милиции.