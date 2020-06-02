Филиппины разрешили военным США еще полгода находиться на территории страны

ТАСС, 2 июня. Власти Филиппин приостановили расторжение соглашения с США о пребывании американских военных на территории страны. Соответствующее уведомление разместил на своей странице в Twitter глава МИД Филиппин Теодоро Локсин.

"Министерство иностранных дел имеет честь уведомить посольство [США] о том, что в свете политических и других событий в регионе отмена договора между правительствами США и Филиппин о пребывании американских военных была приостановлена", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что договор будет действовать как минимум ближайшие шесть месяцев. При этом Филиппины оставляют за собой возможность продлить этот срок еще на полгода.

11 февраля Манила уведомила Вашингтон о прекращении действия двустороннего военного соглашения (Visiting Forces Agreement), которое действовало с 1998 года. Этим документом определялся статус пребывания американских военных на Филиппинах, а также регламентировался порядок проведения совместных учений.

Расторжение договора последовало за отказом США выдать визу филиппинскому сенатору Рональдо дела Росе. В начале января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о бюджете, в котором, помимо прочего, есть положение о запрете на въезд в страну филиппинских политиков из-за судебного разбирательства в отношении оппозиционного сенатора Лейлы де Лима. В настоящее время она находится в тюрьме за нарушение закона об обороте наркотиков. Де Лима активно критиковала политику действующего президента Родриго Дутерте, в частности объявленную им войну с наркобизнесом.