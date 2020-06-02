Берлин призвал Киев к компромиссам по Донбассу, а Украина заявила о "красных линиях"

БЕРЛИН/КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетила во вторник Берлин, чтобы провести консультации и заручиться поддержкой германских коллег по вопросам деятельности "нормандской четверки" и выполнению минских соглашений. Дмитрий Кулеба, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран встретились с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, помощником канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Геккером, а также министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По итогам переговоров Кулеба и Маас провели пресс-конференцию. Как оказалось, в условиях пандемии коронавируса проблемы украинского конфликта не слишком волновали немецких журналистов, и глава МИД ФРГ уделил этой теме минимум времени. При этом если Маас подчеркнул необходимость компромиссов для процесса урегулирования конфликта в Донбассе и важность соблюдения режима прекращения огня, то Кулеба сделал акцент на том, что Киев не пойдет на пересечение своих "красных линий" и обвинил в несоблюдении перемирия Донбасс.

"Все едины во мнении, что реализации решений [нормандского] саммита нужно придать новый импульс. Это мы сегодня активно обсуждали", - отметил немецкий министр. "Прогресс в реализации решений той встречи требует компромиссов от всех сторон", - подчеркнул он.

Маас сказал, что совместно с Францией собирается поддерживать Украину в "установления мира на востоке" страны. "Мы едины во мнении, что решение возможно лишь посредством долгосрочного, устойчивого и контролируемого перемирия, как это предусмотрено минскими соглашениями", - сказал глава МИД ФРГ и призвал увеличить число переходов на линии соприкосновения в Донбассе.

В свою очередь Кулеба заявил, что "Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов", но тут же подчеркнул, что Киев "не пойдет на пересечение своих красных линий". "Они касаются вопросов национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - перечислил он.

Кулеба также вновь заявил о нежелании Киева вести диалог с представителями республик Донбасса. "Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик - ТАСС), - сказал министр, сообщая о беседе украинской делегации с главой оборонного ведомства Германии.

"Мы в контактной группе говорим с Россией", - заявил он и обвинил Москву в нежелании идти на "конструктивное урегулирование и конструктивный диалог в контактной группе".

Вопросы безопасности

Глава МИД Украины сообщил, что во время встречи с главой Минобороны Германии "почти весь разговор, 99 процентов времени", было посвящено ситуации с безопасностью в Донбассе. При этом украинская делегация ставила задачу убедить германскую сторону в том, что именно республики Донбасса виноваты в "системном нарушении перемирия".

По словам Кулебы, представители Киева "с фактами и документами проинформировали министра обороны Германии о том, что на самом деле происходит в Донбассе", "чтобы германские коллеги осознавали, что не донецкие и не луганские, а именно российские командиры командуют этими военными корпусами".

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак, не принимавший участия в пресс-конференции, по итогам встреч в Берлине заявил, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран - участниц декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже, в частности по обеспечению полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня. Вместе с тем отсутствие со стороны Киева шагов по разведению сил в Донбассе Ермак объяснил продолжающимися обстрелами. "Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования", - процитировала Ермака пресс-служба офиса президента.

Перспективы встреч в нормандском формате

По словам Кулебы, контакты в нормандском формате продолжаются и в ближайшее время состоится очередная встреча глав МИД.

"Мы продолжаем разговор в нормандском формате на уровне министров [иностранных дел]. Уже скоро состоится очередной такой разговор. Мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс", - сказал он.

В Москве, правда, уже сообщили, что о перспективах такой встречи ничего не знают. "Такой информации (о новом разговоре глав МИД страны "нормандской четверки" - прим. ТАСС) нет", - сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

В числе поднятых украинской делегацией вопросов был также вопрос Крыма. "Что касается Крыма, то это вопрос, который мы поднимаем на переговорах в разных форматах, и нас интересует прежде всего два его элемента", - сказал Кулеба. Речь идет, по его словам, об освобождении осужденных или находящихся под следствием в РФ крымских татарах, а также о формате обсуждения ситуации в Крыму. "С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам строить этот диалог, как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму", - уточнил глава МИД.

Кулеба также призвал германскую сторону соорудить в Берлине мемориал украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Визит в Берлин

Кулеба стал первым министром иностранных дел, который за последние почти три месяца провел очные переговоры с Маасом в Берлине после того, как в Германии и других странах ввели ограничения из-за пандемии коронавируса. Однако первый прием во внешнеполитическом ведомстве ФРГ для него сложился, пожалуй, совсем не так, как он того ожидал.

МИД Германии выделил для представителей прессы "по соображениям соблюдения гигиены" всего семь мест. Собственно, тематику конфликта на востоке Украины и двусторонних отношений министры затронули лишь в своих вводных словах и разве что в ответе на первый вопрос журналистов, который задала репортер информагентства "Укринформ". Она спросила, намерена ли Германия в период председательства в ЕС (вторая половина текущего года) поставить на повестку проблему Крыма и возможно ли проведение нормандского саммита во второй половине года.

Когда слово досталось немецким журналистам, то те подняли темы, которые вообще никак не относились к Украине или конфликту в Донбассе. Протесты в США, планы отмены предостережений на выезд граждан ФРГ за рубеж и проведение отпуска в других странах - именно эти вопросы прежде всего волновали германскую прессу.

Кулеба заметно чувствовал себя "не в своей тарелке" и что-то читал, когда Маас отвечал журналистам о возможности туристических поездок за границу.

В конце пресс-конференции украинский министр попытался несколько смягчить ситуацию и отшутился, высказавшись в том ключе, что, очевидно, "немецкую прессу и граждан ФРГ волнуют те же вопросы, что и граждан Украины". Кулеба сообщил, что намерен в этом году провести свой отпуск не за рубежом, а на Украине, и пригласил Мааса отдохнуть к себе в страну, как только откроются границы.

В целом визит "высокопоставленной делегации" из Украины в Берлин, как его анонсировал Киев, в Германии не вызвал особого интереса со стороны СМИ, о чем уже сам по себе говорит тот факт, что ни один из германских новостных телеканалов не транслировал в прямом эфире пресс-конференцию министров.

Вместе с тем наблюдатели обратили внимание, что визит украинской делегации последовал за приездом 13 мая в Берлин заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Он провел тогда в ведомстве федерального канцлера Германии консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины. После них Козак выразил надежду, что они дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в Контактной группе. При этом он отметил, что диалог в Берлине прошел в конструктивном ключе, а его участники достигли соглашения о взаимных действиях по урегулированию конфликта на Украине.