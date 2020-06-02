Министры обороны НАТО проведут видеоконференцию по операциям и учениям 17-18 июня

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО проведут 17-18 июня плановое заседание в формате видеоконференции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны альянса пройдет 17-18 июня в формате защищенной видеоконференции. Заседание пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга", - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе пока не сообщили об официальной повестке дня встречи, однако, по информации дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, на ней ожидается обсуждение трех тем: проведение военных операций и учений альянса в условиях пандемии, последствия одностороннего выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), ситуация вокруг военных расходов альянса, которые с высокой вероятностью вновь начнут сокращаться со следующего года из-за экономических последствий пандемии.