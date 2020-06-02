Трамп похвалил правоохранителей за работу во время протестов в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник похвалил сотрудников правоохранительных органов за их работу во время протестов, прошедших в понедельник вечером в столице США. Американский лидер при этом отметил большое количество случаев задержания демонстрантов.

"У столичного округа Колумбия не было проблем вчера вечером. Много задержаний. Отличная работа со стороны всех. Подавляющая сила. Доминирование. Точно так же в Миннеаполисе [все было] великолепно", - написал глава Белого дома у себя в Twitter. "Спасибо президенту Трампу", - подытожил он, заключив эту фразу в скобки.

В понедельник Трамп, обращаясь к согражданам в связи с массовыми акциями протеста, вызванными жестокостью со стороны полиции, подчеркнул, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах, где в последние дни произошли крупные беспорядки.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни уточнила, что на данный момент для подавления акций протеста, перерастающих в погромы и грабежи, уже задействованы 17 тыс. бойцов Национальной гвардии в 24 штатах. Всего могут быть развернуты около 350 тыс. нацгвардейцев, добавила она.

Согласно оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны несколько тысяч человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.