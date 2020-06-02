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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп похвалил правоохранителей за работу во время протестов в Вашингтоне

Американский лидер при этом отметил большое количество случаев задержания демонстрантов

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник похвалил сотрудников правоохранительных органов за их работу во время протестов, прошедших в понедельник вечером в столице США. Американский лидер при этом отметил большое количество случаев задержания демонстрантов.

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"У столичного округа Колумбия не было проблем вчера вечером. Много задержаний. Отличная работа со стороны всех. Подавляющая сила. Доминирование. Точно так же в Миннеаполисе [все было] великолепно", - написал глава Белого дома у себя в Twitter. "Спасибо президенту Трампу", - подытожил он, заключив эту фразу в скобки.

В понедельник Трамп, обращаясь к согражданам в связи с массовыми акциями протеста, вызванными жестокостью со стороны полиции, подчеркнул, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах, где в последние дни произошли крупные беспорядки.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни уточнила, что на данный момент для подавления акций протеста, перерастающих в погромы и грабежи, уже задействованы 17 тыс. бойцов Национальной гвардии в 24 штатах. Всего могут быть развернуты около 350 тыс. нацгвардейцев, добавила она.

Согласно оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны несколько тысяч человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. 

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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