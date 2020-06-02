Токаев подписал закон, расширяющий права парламентской оппозиции Казахстана

НУР-СУЛТАН, 2 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на расширение прав партий, представляющих оппозицию в парламенте страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

Согласно поправкам, на уровне закона "О парламенте и статусе его депутатов" вводится определение парламентской оппозиции как политических партий, представленных в Мажилисе (нижней палате парламента), не входящих в парламентское большинство и, как правило, выступающих по политическим и социально-экономическим вопросам с иной позицией, чем парламентское большинство. Ранее в законодательстве страны не были прописаны вопросы работы оппозиционных партий в парламенте. О том, что Казахстану нужен институт парламентской оппозиции, представляющей альтернативные взгляды и мнения, Токаев заявил в декабре 2019 года и поручил разработать соответствующие поправки в законодательство.

Закон также наделяет оппозицию в Мажилисе правом инициировать не менее одного парламентского слушания в год, а также не менее двух раз за сессию определять повестку правительственных часов. Чтобы представители оппозиции могли свободно разъяснять свою позицию, поправки гарантируют руководителям фракций право выступать на заседаниях обеих палат парламента или только Мажилиса, постоянных комитетов, рабочих групп.

В этот же день Токаев подписал поправки к закону "О комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан" по вопросам парламентской оппозиции. В нем предлагается закрепить, что председатель одного из постоянных комитетов Мажилиса избирается исключительно из числа депутатов от оппозиции. Аналогичное правило избрания от парламентской оппозиции предложено ввести для секретарей двух постоянных комитетов Мажилиса.

О парламенте

Парламент Казахстана состоит из двух палат - Сената и Мажилиса. Верхняя палата представлена 49 депутатами, 15 из которых назначает президент Казахстана, а остальные избираются от местных представительных органов. Нижняя палата насчитывает 107 депутатов, избираемых на пять лет, из них 98 - прямым голосованием, 9 - Ассамблеей народа Казахстана.

Сейчас в Мажилисе представлены три партии: правящая "Нур Отан" ("Свет Отечества"), Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"), которая позиционирует себя как конструктивная оппозиция, и Коммунистическая народная партия Казахстана.

Фракция партии "Ак жол" в Мажилисе располагает семью мандатами, аналогичное число парламентариев входит во фракцию народных коммунистов. Остальные мандаты принадлежат партии "Нур Отан". Кроме того, девять депутатов являются беспартийными.