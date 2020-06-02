Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками"

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке, участвующих в беспорядках, "сбродом и неудачниками" и призвал власти штата как можно скорее задействовать для помощи полиции в обеспечении порядка подразделения Национальной гвардии США. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter .

"Нью-Йорк, задействуйте национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают город на части. Действуйте быстро!" - написал он.

Ранее в пресс-службе полицейского управления Нью-Йорка ТАСС сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали во время протестов и беспорядков вечером в понедельник и в ночь на вторник свыше 700 человек, окончательные подсчеты не завершены.

Части Национальной гвардии США дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Она является организованным резервом сухопутных сил и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, в частности, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента Национальная гвардии США также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.