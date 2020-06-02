Глава офиса Зеленского назвал условие для следующего обмена удерживаемыми лицами

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украина считает возможным проведение следующего обмена удерживаемыми лицами с Донбассом и Россией после получения доступа к этим людям представителями Международного комитета Красного Креста. Об этом во вторник заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с помощником канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Яном Геккером в Берлине.

"По мнению Андрея Ермака, два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле "все определенные на всех определенных", которые успешно проведены после Парижского саммита лидеров государств - участников нормандского формата, - это положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы. Но, по словам руководителя офиса президента Украины, для разблокировки дальнейших взаимных обменов представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные правительству Киева - прим. ТАСС), а также в Крыму и в Российской Федерации", - сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Согласно сообщению, Ермак на встрече с Геккером также заявил, что Украина поддерживает необходимость скорейшего выполнения договоренностей саммита в Париже, а условием для продвижения мирного процесса в Донбассе в целом считает прекращение обстрелов.