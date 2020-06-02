Каракас назвал введение новых санкций США "преступной одержимостью" Вашингтона

КАРАКАС, 2 июня. /ТАСС/. Новые санкции Вашингтона против компаний, участвовавших в транспортировке топлива из Ирана в Венесуэлу, демонстрируют одержимость властей США и являются преступлением против человечности. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Первое, что делает с утра [госсекретарь США Майкл] Помпео - объявление об очередной агрессии против Венесуэлы. Это преступная одержимость. Он хочет, чтобы у венесуэльцев кончился бензин, чтобы государство не могло продавать нефть и импортировать лекарства, продукты питания и сырье для производства. Это преступление против человечности", - написал дипломат в Twitter.

Ранее во вторник Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в общей сложности четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле после того, как они доставили топливо из Ирана в Боливарианскую Республику. Три попавшие под санкции компании зарегистрированы на Маршалловых островах, а одна - в Греции. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. При этом 14 мая Арреаса заявил, что США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международного права. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от подобных действий. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что США должны уважать международное право, в частности, свободу судоходства.