ВВС Британии заявляют о перехвате российского самолета над Балтийским морем

ТАСС, 2 июня. Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили, что во вторник подняли свои истребители Typhoon, базирующиеся в Литве в рамках программы патрулирования воздушного пространства над странами Прибалтики (NATO Baltic Air Policing), для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

"Истребители Typhoon ВВС Великобритании, развернутые в Литве в рамках программы NATO [Baltic] Air Policing, выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина. [Британские] боевые самолеты были подняты в воздух 2 июня для перехвата российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, выполнявшего полет над Балтийским морем", - сообщила во вторник пресс-служба британских ВВС.

Британские истребители Typhoon заступили на боевое дежурство в Литве 1 мая совместно с ВВС Испании на авиабазе Шауляй.

Военно-воздушные силы НАТО выполняют воздушное патрулирование над странами Прибалтики на ротационной основе с 2004 года.