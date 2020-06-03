Токаев заявил, что строительство американской военной базы в Казахстане не обсуждается

НУР-СУЛТАН, 3 июня. /ТАСС/. Вопрос строительства американской военной базы в Казахстане не обсуждается и не находится на повестке дня. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду на сайте издания.

"Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня. В то же время сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами успешно развивается в таких стратегических сферах, как энергетика, инвестиции, технологии", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы государства, Нур-Султан и Вашингтон постоянно контактируют по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия.

"Мы работали и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета. С учетом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами", - подчеркнул глава государства.

В начале мая МИД Казахстана сообщил об участившихся случаях распространения в СМИ недостоверной информации в отношении деятельности в стране лабораторий биологической направленности. В связи с этим ведомство заявило, что в республике не ведутся никакие разработки биологического оружия и не проводятся исследования против других государств. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Казахстан с учетом трансграничного характера биологических угроз открыт к международному сотрудничеству, в том числе на базе Центральной референтной лаборатории в Алма-Ате.