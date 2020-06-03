Власти Миннесоты начали расследовать проявления расизма со стороны полицейских

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Департамент по защите прав человека штата Миннесота начал расследовать соблюдение гражданских прав сотрудниками полицейского управления Миннеаполиса. Соответствующее заявление опубликовал во вторник на своей странице в Twitter губернатор Миннесоты Тим Уолз.

"В ходе расследования планируется изучить политику, установленные процедуры и практические меры, применявшиеся полицейским управлением [Миннеаполиса] в течение последних 10 лет", - указал губернатор. По его словам, власти намерены выяснить, были ли в деятельности полицейских за этот период примеры систематических действий, направленных на дискриминацию тех или иных слоев населения.

"Моя администрация применит все находящиеся в нашем распоряжении средства, чтобы вскрыть систематические проявления расизма в Миннесоте, - подчеркнул Уолз. - Это одна из множества мер, которые мы примем, чтобы вернуть доверие сообществ, которые на протяжении долгого времени оставались в тени".