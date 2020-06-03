МИД Франции: решение об участии РФ в G7 должно рассматриваться всеми странами объединения

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Решение об участии России в саммите Группы семи (G7) должно приниматься совместно всеми участниками этого объединения. Об этом заявил во вторник представитель МИД Франции, отвечая на вопрос об идее президента США Дональда Трампа пригласить РФ на предстоящий саммит G7.

"Решение, касающееся Российской Федерации, было принято в 2014 году G7. Таким же образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию странами G7 в свете реализации Минских соглашений", - отметил представитель французского министерства.

Ранее Трамп заявил, что РФ может быть приглашена на саммит G7. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Сам саммит американский лидер перенес с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него также Южную Корею, Австралию и Индию.

В августе 2019 года Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Как заявил в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 показало, что G7 уже не играет такой роли, как прежде.