Пентагон не стал уточнять детали переговоров министров обороны США и России

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Пентагон ограничился подтверждением факта телефонного разговора между министрами обороны США Марком Эспером и России Сергеем Шойгу, не став уточнять детали беседы.

"Я могу подтвердить, что телефонный разговор имел место между министром [обороны США] и российским министром обороны", - заявил во вторник ТАСС официальный представитель американского ведомства подполковник Томас Кэмпбелл.

Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, Шойгу выразил обеспокоенность Эсперу в связи с разрушением Вашингтоном международных договоров, включая Договор по открытому небу (ДОН). Министры обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса, контроль над вооружениями, информационную и региональную безопасность. Шойгу пригласил коллегу на парад Победы в Москве 24 июня.