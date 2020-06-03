Верховный суд Колумбии начал предварительное расследование в отношении экс-президента

БОГОТА, 3 июня. /ТАСС/. Верховный суд Колумбии принял решение начать предварительное расследование в отношении президента страны в 2002-2010 годах, а ныне сенатора Альваро Урибе, которого подозревают в незаконном получении информации с помощью разведки.

"Следственная палата Верховного суда начала предварительное расследование в отношении сенатора Альваро Урибе как потенциального получателя информации, собранной незаконно разведкой в 2019 году", - говорится в сообщении, которое было опубликовано во вторник на странице ведомства в Twitter.

По данным радиостанции La FM, в настоящее время суд начал сбор доказательств, чтобы определить, стоит ли открывать официальный процесс в отношении Урибе.

В свою очередь политик написал в Twitter, что расследование было инициировано по просьбе "трусливого анонима".

В начале мая колумбийский журнал "Семана" опубликовал расследование, в котором сообщалось о том, что в 2019 году силы национальной разведки использовались для организации слежки за оппозиционными политиками, местными и международными журналистами, представителями НПО и другими.