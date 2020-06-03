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Трамп заявил, что республиканцы для проведения съезда новый штат вместо Северной Каролины

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы ищут для проведения предвыборного общенационального съезда новый штат вместо Северной Каролины.

"Губернатор [Северной Каролины] Рой Купер не позволяет нам занять арену, как изначально предполагалось и обещалось. Это показало бы Северную Каролину миру и принесло бы сотни миллионов долларов, рабочие места для штата, - написал Трамп во вторник вечером на своей странице в Twitter. - Из-за губернатора Купера мы вынуждены искать другой штат для проведения съезда".

 

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СШАТрамп, Дональд
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