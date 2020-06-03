Шефа Пентагона не предупредили о разгоне протестов у Лафайет-сквер из-за Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер не был предупрежден заранее о приказе полиции в понедельник вечером зачистить территорию у вашингтонской площади Лафайет-сквер от протестующих в связи с тем, что туда направлялся президент Дональд Трамп. Об этом шеф Пентагона, сопровождавший главу государства вместе с другими официальными лицами, сообщил во вторник в интервью телекомпании NBC .

"Я думал, что мне предстоит совершить осмотр причиненного [протестующими] ущерба и побеседовать с военнослужащими", - сказал Эспер. "Я не знал, куда мы направляемся", - продолжал министр обороны. Он признал, что его лично во время прогулки с президентом США интересовал размах последствий беспорядков в столице.

Трамп в понедельник вечером выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрыва светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в этот момент Лафайет-сквер от протестующих. Происходило это незадолго до наступления в 19:00 по местному времени комендантского часа. Спустя некоторое время Трамп вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой площади. Президент дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую вечером ранее подожгли протестующие. Трамп приподнял Библию и заявил, что "США - самая великая страна в мире", а затем пообещал обеспечить безопасность государства.

Ряд СМИ посчитал, что демонстрантов разгоняли из-за того, что президент США собирался направиться к Лафайет-сквер. В частности, газета The New York Times выпустила материал под заголовком "Протестующих разогнали слезоточивым газом, чтобы Трамп смог попозировать перед церковью". Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекнул главу государства в связи с этим эпизодом в склонности к саморекламе.

Белый дом во вторник назвал ошибочными заявления о том, что полиция в понедельник вечером зачищала территорию у вашингтонской площади Лафайет-сквер от протестующих в связи с тем, что туда направлялся Трамп.