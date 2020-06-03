Великобритания может изменить визовые правила для Гонконга из-за действий КНР

ТАСС, 3 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство может внести изменения в визовые правила для жителей Гонконга, если Китай введет механизм защиты национальной безопасности в этом специальном административном районе. Статья главы британского правительства опубликована в среду в газете South China Morning Post.

"В прошлом месяце Всекитайское собрание народных представителей [ВСНП, высший законодательный орган КНР] в Пекине решило внедрить в Гонконге закон о национальной безопасности, который сократит его свободы и кардинально ослабит его автономию. В таком случае Британии останется только сохранять связывающие нас с населением Гонконга исторические и дружеские связи", - написал премьер.

По словам Джонсона, в настоящее время паспорта британских заморских территорий есть примерно у 350 тыс. гонконгцев, а еще 2,5 млн могут их получить. Эти документы гарантируют возможность безвизового въезда в Великобританию на срок до шести месяцев.

В соответствии с новым планом британских властей каждый житель Гонконга, который имеет право на получение гражданства британских заморских территорий или уже владеет их паспортом, сможет переехать в Соединенное Королевство на подлежащий продлению период в 12 месяцев. Кроме того, гонконгцы получат право работать в Британии, что в свою очередь откроет им путь к получению подданства этой страны. "Это станет одним из крупнейших изменений визовой системы в британской истории", - подчеркнул Джонсон.

На прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уже заявлял о готовности государства изменить статус жителей Гонконга с британскими загранпаспортами и позволить им без ограничений работать и учиться в Соединенном Королевстве, чтобы затем иметь возможность получить полноценное британское подданство.

28 мая ВСНП приняло резолюцию о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ, который вступит в силу ориентировочно к августу, нацелен на предотвращение и наказание сепаратизма, подрыва государственной власти, терроризма и иностранного вмешательства в Гонконге, где в прошлом году вспыхнули массовые беспорядки. Некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.