В МИД КНР прокомментировали публикацию стратегии ядерного сдерживания России

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают усилия, которые прилагает Россия для обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя утверждение президентом РФ Владимиром Путиным во вторник государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

"Мы обратили внимание на это событие [подписание]. Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности", - сказал Чжао Лицзянь.

По словам дипломата, Пекин готов к взаимодействию с Москвой в области обеспечения всеобщей безопасности. Чжао Лицзянь напомнил, что в мире складывается довольно непростая ситуация, которую осложняют односторонние действия отдельных государств. "Мы готовы совместно с Россией содействовать поддержанию мира и стабильности в мире", - подчеркнул официальный представитель.

Во вторник Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Подписанный документ заменяет аналогичный, принятый 10 лет назад и действовавший до 2020 года. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в этой области носит оборонительный характер, один из главных принципов - соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями.