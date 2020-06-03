{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент ЛНР определил русский единственным государственным языком в республике

Решение было поддержано депутатами при одном воздержавшемся

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Парламент Луганской народной республики (ЛНР) в среду принял законопроект, определяющий русский язык единственным государственным в ЛНР. Решение было поддержано депутатами при одном воздержавшемся.

Законопроект, предусматривающий изменение статьи 10 Конституции ЛНР, был ранее внесен в парламент главой республики Леонидом Пасечником.

В действующей редакции статьи 10 конституции определено, что "государственными языками в Луганской народной республике являются русский и украинский языки". При этом в соответствии с пунктом 2 данной статьи, "официальным языком делопроизводства во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления Луганской народной республики является русский язык".

Президентские выборы пройдут в Польше 28 июня
Читать полностью