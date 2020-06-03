ВАРШАВА, 3 июня. /ТАСС/. Очередные президентские выборы пройдут в Польше 28 июня. Об этом заявила на брифинге в среду спикер Сейма (нижней палаты парламента) республики Эльжбета Витек.

"Назначаю выборы президента на воскресенье, 28 июня 2020 года", - сказала она. По ее словам, Государственная избирательная комиссия поддержала этот план проведения выборов.

После заявления Витек и объявления даты выборов в Польше началась избирательная кампания.

"Я хотела бы, чтобы соперничество во время избирательной кампании было честным и чтобы 28 июня мы могли проголосовать и выбрать президента Польши в первом туре, а если нет, то через две недели состоится второй тур, чтобы до 6 августа (когда истекает срок полномочий действующего президента Польши Анджея Дуды - прим. ТАСС) у нас был избранный и приведенный к присяге новый глава государства", - сказала Витек.

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Во вторник в республике был утвержден новый закон, согласно которому выборы в условиях пандемии можно будет провести по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и по почте для находящихся в карантине и всех желающих.

До 21 июня избирком по рекомендации министра здравоохранения сможет выдать распоряжение о проведении в том или ином регионе только почтового голосования, исходя из эпидемиологической ситуации. До 26 июня находящиеся в карантине смогут заявить о намерении голосовать по почте.

28 июня с 07:00 до 21:00 (08:00-22:00 мск) пройдет голосование в избирательных участках. В этот же день в региональные избирательные комиссии будут доставлять письма с бюллетенями от тех, кто голосовал удаленно.

Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели должен пройти второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Кандидаты

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Из-за пандемии и политических противоречий с оппозицией и внутри правящей коалиции власти не смогли организовать их вовремя, голосование не состоялось. Новый закон о выборах предусматривает, что ранее зарегистрированные кандидаты могут продолжить кампанию без повторной регистрации и сбора подписей. Открыта также возможность вступления в борьбу новых претендентов на президентское кресло.

На данный момент известно о десяти кандидатах на пост президента. За второй срок на этом посту борется Дуда. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному исследовательским центром IBRiS, за него намерены голосовать 41% избирателей.

Его главный конкурент от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" мэр Варшавы Рафал Тшасковский пользуется поддержкой 26,1% граждан. Он единственный новый кандидат, который будет регистрироваться в соответствии с положениями принятого закона. После 10 мая из борьбы вышла ранее выдвинутая "Гражданской платформой" на пост президента Малгожата Кидава-Блоньская. Ее заменил Тшасковский. До 10 июня у него есть время на сбор 100 тыс. подписей в свою поддержку.

Третье место в рейтингах занимает журналист Шимон Холовня, претендующий на 12% голосов. На четвертом - лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, который мог бы получить 7,1%. Пятое место с 6,5% занял представитель партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак, а шестое - кандидат левых сил Роберт Бедронь (2,3%). Еще четверо кандидатов набирают минимальное число голосов.

Явка, согласно выводам социологов, может составить более 50%. 45,5% опрошенных заявили, что точно пойдут на выборы, 13,4% сказали, что скорее всего примут участие в голосовании. 22,9% избирателей решительно настроены не участвовать в волеизъявлении.

Опрос был проведен 29-30 мая с участием 1 100 человек.