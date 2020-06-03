Рада поддержала в I чтении законопроект, позволяющий украинцам менять отчество

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) одобрили в I чтении законопроект, позволяющий украинцам менять отчество. Такое решение поддержали в среду 247 парламентариев при 226 необходимых.

Согласно тексту законопроекта, украинцы с 16 лет будут иметь право "по своему усмотрению изменить отчество, а с 14-летнего возраста только с согласия родителей". Соответствующие изменения предлагается внести в Семейный и Гражданский кодексы Украины. Для окончательного принятия документа Рада должна одобрить его во втором чтении.

Процедура смены отчества, как в случае с именем и фамилией, предполагает прохождение проверки в правоохранительных органах и получение от них заключения. Такое требование, как пояснял депутат фракции "Слуга народа" Андрей Костин, предусмотрено для исключения возможности смены данных для избежания уголовной ответственности или денежных обязательств. Проверка длится три месяца, и при успешном ее прохождении соответствующие изменения могут быть зарегистрированы органом записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Пока же украинцы могут беспрепятственно менять только имя и фамилию. Смена отчества разрешается только в случае усыновления, установления отцовства, а также, если отец ребенка изменил свое имя.

Депутаты Рады инициировали данный законопроект во исполнение решения ЕСПЧ по делу "Гарнага против Украины" от 16 мая 2013 года. В этом деле суд установил нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и призвал власти Украины усовершенствовать законодательство о смене отчества.

"С целью выполнения указанного решения ЕСПЧ и недопущения аналогичного нарушения в будущем существует необходимость внесения изменений в действующее законодательство Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.