Лукашенко: революции при формировании нового правительства Белоруссии не произойдет

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным радикально менять кадровый состав при формировании нового правительства республики.

"Полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует", - подчеркнул Лукашенко на совещании с участием высших должностных лиц по обсуждению предложений по новому составу правительства в среду, сообщает агентство БелТА.

Глава государства отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента - кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. "Это было бы очень плохо, потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе, - отметил президент. - Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому [осуществлять] резкий слом, замену всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет".

По его словам, в республике выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. "Зачем их менять? Они могут работать, - сказал президент. - Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не могут справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу".

На совещании для обсуждения нового состава правительства приглашены председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко, глава администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.