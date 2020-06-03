"Сигнал для США". Мировые СМИ о подписании Путиным основ политики ядерного сдерживания

Представители зарубежной прессы называют указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания ответом на попытки администрации Дональда Трампа добиться военного превосходства над Россией, в том числе в области космических вооружений. Кроме того, некоторые из журналистов полагают, что власти РФ могли тем самым послать администрации Трампа сигнал о необходимости продления договора СНВ-3. США Associated Press: "Президент России Владимир Путин сформулировал политику России в области ядерного сдерживания, которая дает ему возможность использовать ядерные вооружения в ответ на удар неядерными вооружениями, нацеленный на стратегически важную правительственную или военную инфраструктуру. Этот документ, включающий нападение с применением неядерного оружия в перечень возможных поводов для российского ответа с использованием ядерных вооружений, похоже, призван послужить предупреждением для США.

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Новая расширенная формулировка отражает озабоченность России по поводу разработки перспективных систем вооружений, которые могут дать Вашингтону возможность наносить удары по ключевым военным объектам и правительственным центрам без использования ядерного оружия... Документ подтверждает, что Россия может использовать ядерное оружие в ответ на ядерный удар или на агрессию с использованием обычных вооружений, которые угрожают самому существованию государства. В нем детально описываются ситуации, которые могут привести к использованию ядерных сил". Канада CTV: "Упоминание в этом документе о возможности ядерного возмездия со стороны России даже при условии нападения на нее без применения ядерного оружия стало предупреждающим сигналом для США.

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Новые расширенные формулировки отражают обеспокоенность России по поводу того, что американцы разрабатывают перспективные вооружения, которые могут позволить Вашингтону уничтожить ключевые военные и государственные объекты без использования ядерных сил. Документ подробно описывает ситуации, при которых возможно использование ядерного оружия. В частности, при применении атомного или другого оружия массового уничтожения против России и ее союзников, а также при использовании обычных вооружений, которые будут угрожать самому существованию государства. Помимо этого, в документе говорится, что Россия может использовать свои ядерные арсеналы в случае получения "достоверной информации" о запуске баллистических ракет, направленных на ее территорию или на территорию союзников". The Globe and Mail: "Документ отражает давнюю обеспокоенность Москвы по поводу военных планов США. Наращивание обычных вооружений вблизи границ России, развертывание средств противоракетной обороны и космического оружия относятся к числу потенциальных угроз, обозначенных в документе. Российско-американские отношения находятся на самом низком уровне со времен холодной войны в связи с кризисом на Украине, обвинениями в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и другими расхождениями во взглядах. В условиях сохраняющейся напряженности Кремль уже не раз выражал озабоченность в связи с размещением войск США и их союзников в странах Балтии и учениями НАТО вблизи российских границ. Российские официальные лица считают американскую программу создания противоракетного оружия и планы США по выводу оружия на орбиту главной угрозой и утверждают, что эти новые возможности могут позволить Вашингтону безнаказанно нанести удар по России... В 2018 году Путин продемонстрировал большое количество нового оружия, которое, по его словам, сделает противоракетную оборону США бесполезной". Великобритания The Daily Express: "Россия подала президенту США Дональду Трампу четкий сигнал о том, что милитаризация космоса является серьезной угрозой всеобщему миру, а также предупредила, что оставляет за собой право на нанесение ядерного удара в случае, если сочтет, что оказалась под угрозой. В связи с этим шагом, последовавшим через несколько недель после того, как Трамп объявил о создании Космических сил США - нового вида американских вооруженных сил, повсюду начнут бить тревогу, предупреждая об опасности открытия нового театра военных действий. Это сильно напоминает ситуацию, существовавшую в 80-х годах на пике холодной войны". Мексика La Jornada: "Россия оставляет за собой право первой применить ядерный арсенал в ответ на агрессию даже с использованием обычного оружия, если это представляет угрозу для самого существования государства, предупреждает Кремль в обновленной версии своей политики в области ядерного сдерживания. При этом он считает ядерное оружие исключительно средством сдерживания, применение которого допускается только как крайняя и вынужденная мера, и поэтому он предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы уменьшить ядерную угрозу и не допустить, чтобы напряженность в межгосударственных отношениях привела к военным конфликтам, включая ядерные.

Россия полагает, что ее арсенал ядерного сдерживания служит для нейтрализации угроз, которые в зависимости от того, как будут складываться политическая, военная и стратегическая ситуация, могут вызвать против нее агрессию. Она перечисляет шесть основных угроз: наращивание потенциальным противником (он не называется прямо, но подразумевается, что это США или, что одно и то же, НАТО) группировок своих сил на сопредельных с Россией территориях; развертывание странами, которые считают Россию потенциальным противником, баллистических ракет и сверхзвукового оружия; создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны или ударных систем; появление у любой страны ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения, которые могут быть использованы против России и ее союзников; неконтролируемое распространение ядерного оружия и средств его создания; размещение ядерного оружия на территории неядерных государств. Неслучайно подписанный президентом Владимиром Путиным документ был обнародован сейчас, когда поступающие из Вашингтона новости внушают мало оптимизма по поводу возможности дальнейшего контроля над вооружениями или начала нового этапа разоружения, пока хозяином Белого дома остается Дональд Трамп. Предварительные условия, выдвигаемые США для того, чтобы сесть за стол переговоров, делают маловероятной, по мнению высокопоставленных сотрудников МИД РФ, возможность достижения соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля следующего года". Япония Kyodo news: "Публикация указа, вероятно, является мерой по усилению бдительности России на фоне разработки новых американских вооружений, а также уменьшившегося стремления двух стран к разоружению из-за прекращения действия ДРСМД и приближающегося окончания срока действия СНВ-3. Кроме того, назвав угрозой создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем, Россия, не упоминая США, направила предупреждение американской стороне". Jiji: "Можно предположить, что, впервые обнародовав содержание указа, Россия стремилась продемонстрировать свою позицию в ожидании переговоров по продлению СНВ-3". Nikkei: "Посредством публикации указа Россия, вероятно, намеревалась сдержать США в свете усиливающихся опасений по поводу ускорения гонки вооружений между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, российские власти могли тем самым послать администрации Трампа сигнал о необходимости продления договора СНВ-3". Индия Indian Express: "Документ, судя по всему, станет предупреждающим сигналом для США. Новая расширенная формулировка отражает обеспокоенность России разработкой перспективных вооружений, которые могли бы дать Вашингтону возможность уничтожить ключевые военные и правительственные объекты, не прибегая к атомному оружию". Турция Anadolu Ajansi: "Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой". Milliyet: "Россия будет использовать ядерное оружие, если аналогичный тип вооружений будет применен против нее или ее союзников. В документе, который затрагивает стратегическое планирование в оборонной сфере, говорится, что Россия считает ядерное оружие сдерживающим элементом". Египет Al-Ahram: "Во вторник президент Владимир Путин утвердил стратегический документ, согласно которому распространение и размещение в космосе противоракетного оружия и наступательных вооружений является одной из главных военных угроз. Документ, объясняющий российскую политику ядерного сдерживания, опубликован в момент напряженности в отношениях между Россией и США в связи с разногласиями по поводу будущего договора СНВ-3, последнего важного соглашения, устанавливающего правила для ядерных арсеналов двух стран". Саудовская Аравия Ashark al-Awsat: "Россия обладает ядерным щитом для ответа на любую агрессию. Объявление президентом РФ Владимиром Путиным в Москве доктрины ядерного сдерживания стало ответом на попытки администрации Дональда Трампа добиться военного превосходства над Россией, в том числе в области космических вооружений.

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