Парламент непризнанного Косова поддержал новое правительство Авдулаха Хоти

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Парламент самопровозглашенного Косова поддержал новый кабинет министров во главе с представителем "Демократической лиги Косова" Авдулахом Хоти. Трансляция заседания велась в среду пресс-службой парламента.

За кабинет Хоти проголосовал 61 депутат в 120-местном парламенте непризнанного образования. Обращаясь к депутатам, Хоти заявил, что приоритетами его кабинета станут восстановление экономики, борьба с последствиями коронавируса, а также установление безвизового режима с ЕС. В состав нового кабмина войдут два представителя сербского меньшинства.

Бывший премьер лидер "Самоопределения" Албин Курти во время голосования проводил протест у здания парламента. Он также заявил о предстоящих протестах на территории всего образования.

Хоти получил мандат на формирование кабинета после того, как парламент 25 марта вынес вотум недоверия правительству Курти. Новый премьер Косова назначен без роспуска парламента и новых парламентских выборов, поскольку ранее глава непризнанного Косова Хашим Тачи и представители крупнейших партий Косова на переговорах пришли к заключению, что "досрочные выборы в стране не так необходимы и что надо сосредоточиться на борьбе с коронавирусом".

На последних выборах, прошедших в непризнанном Косове 6 октября прошлого года, победило "Самоопределение", получившее 29 мандатов из 120, на втором месте - "Демократическая лига Косова" Исы Мустафы (ДЛК, 28 мандатов). Демократическая партия Косова (основатель - Тачи, председатель - спикер парламента Кадри Весели) заняла третье место с 24 мандатами, а "Альянс за будущее Косова" бывшего премьера Рамуша Харадиная получил лишь 13 мандатов.

Однако вскоре между коалицией "Самоопределения" и ДЛК возникли противоречия, которые обострились после того, как Курти сменил министра внутренних дел Агима Вели от ДЛК, требовавшего введения в Косове чрезвычайного положения из-за коронавируса. После этого Мустафа потребовал голосования о недоверии правительству, его поддержали оппозиционные партии Тачи и Харадиная.