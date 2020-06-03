Профильная комиссия Сейма Латвии поддержала введение запрета на георгиевскую ленточку

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам в среду концептуально поддержала введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в среду, 3 июня, концептуально поддержала поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые предусматривают запрет на использование во время публичных развлекательных и праздничных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов георгиевских ленточек", - указывает пресс-служба. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в трех чтениях должен принять Сейм, а после - утвердить президент Латвии.

Как утверждает глава комиссии Артусс Кайминьш, использование георгиевской ленточки является проявлением "тоталитарной идеологии". "Запретив георгиевские ленточки, будут ограничены проявления такой идеологии. Мы должны показать нашу позицию относительно использования этих ленточек на публичных мероприятиях", - считает он.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня. Авторы документа тогда требовали ограничить, согласно их утверждениям, "символическое присутствие враждебной по отношению к безопасности Латвии тоталитарной идеологии, запретив использование георгиевской ленточки во время публичных развлекательных и праздничных мероприятий". В прошлом году со схожей законодательной инициативой выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии".

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.