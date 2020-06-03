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Трамп считает, что присутствие России на встрече G7 облегчит решение многих проблем

Присутствие России на встрече G7 облегчит решение многих проблем - Трамп.

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СШАРоссияТрамп, Дональд
Reuters: США планируют запретить полеты китайских авиакомпаний в страну с 16 июня
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