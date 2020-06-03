Глава Пентагона против использования закона о подавлении военными восстаний

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер выступает против использования в связи с протестами в Соединенных Штатах закона о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны.

"Я всегда считал и продолжаю считать, что Национальная гвардия лучше всего подходит для того, чтобы оказывать помощь гражданским властям внутри страны в этих ситуациях, в поддержку местных правоохранителей <...> К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы не в одной из таких ситуаций сейчас. Я не поддерживаю использование закона о подавлении восстаний", - сказал Эспер в среду на брифинге в Пентагоне.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге заявляла, что президент США Дональд Трамп может воспользоваться этим законом в связи с регулярно перерастающими в беспорядки протестами, которые охватили Соединенные Штаты после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. В последний раз закон был задействован в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Причиной протестов тогда было насилие со стороны полиции по отношению к афроамериканцу Родни Кингу.

Смерть Флойда стала причиной массовых протестов и беспорядков в США. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов в 28 штатах и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час. Во вторник телеканал Кей-ти-эл-эй сообщил, что в ходе беспорядков погибли не менее 11 человек.