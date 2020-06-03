Глава ЛНР подписал закон, определяющий русский язык единственным государственным

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал в среду принятый парламентом закон, определяющий русский язык как единственный государственный в ЛНР. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Подписал Закон о внесении изменений в статью 10 Конституции ЛНР. Теперь наш родной русский язык обрел статус единственного государственного языка Луганской народной республики", - написал Леонид Пасечник.

Парламент ЛНР ранее в среду принял закон, вносящий поправку в конституцию и определяющий русский язык единственным государственным в республике. После подписания закона главой ЛНР он вступил в силу.

В действовавшей до сих пор редакции статьи 10 конституции ЛНР было определено, что государственными языками в Луганской народной республике являлись русский и украинский языки. Согласно принятому Народным советом в среду закону статья 10 Конституции ЛНР изложена в новой редакции: "Государственным языком Луганской народной республики является русский язык".

Ранее, 6 марта, аналогичное решение было принято в Донецкой народной республике (ДНР). Народный совет ДНР внес изменения в Конституцию республики в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.