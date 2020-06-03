В ООН призвали США не оставлять без внимания недовольство протестующих

ЖЕНЕВА, 3 июня. /ТАСС/. США не должны оставить без внимания недовольство участников протестов против полицейского насилия, охвативших многие города страны. С таким призывом обратилась в среду к властям Соединенных Штатов верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, высказавшаяся за проведение изучения социально-экономических факторов и дискриминации в стране.

"Должно быть осуществлено глубокое рассмотрение широкого круга вопросов, включая социально-экономические факторы и глубоко укоренившуюся дискриминацию", - отметила она.