Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщил в среду телеканал "Беларусь-1".

По его данным, глава государства подписал соответствующий указ.

Предложения по новому составу правительства обсуждались ранее в среду на совещании у Лукашенко с участием председателя Совета Республики (верхняя палата парламента) Натальи Кочановой, председателя Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимира Андрейченко, главы администрации президента Игоря Сергеенко и госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова. Президент отметил, что участники совещания провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли во вторник предложения по этому вопросу. Он также заявил, что в преддверии выборов действующий президент всегда определял состав правительства заранее. Лукашенко заявил, что не считает нужным радикально менять кадровый состав при формировании нового кабмина.

Нынешний состав правительства работает с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса. Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.