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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Власти Вашингтона продлили комендантский час еще на сутки

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Власти американской столицы продлевают режим комендантского часа еще на одни сутки, он вступит в силу в среду в 23:00 по местному времени (06:00 мск четверга) и завершится в 06:00 четверга (13:00 мск). Об этом объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Рекомендацией с точки зрения обеспечения общественной безопасности было то, чтобы мы сегодня внесли изменения в режим комендантского часа", - сказала она. Боузер отметила также, что решение о том, будет ли режим снова продлен в четверг, власти примут позже в зависимости от ситуации в городе.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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