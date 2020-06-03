В Афинах демонстранты забросали коктейлями Молотова полицию у посольства США

АФИНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Группа демонстрантов забросала в среду вечером бутылками с зажигательной смесью и камнями отряды полицейского спецназа, которые взяли в плотное кольцо посольство США в Афинах, полиция ответила слезоточивым газом. Об этом сообщил местный телеканал Skai.

По его данным, напряженность у посольства США, перед которым были выставлены автобусы полицейского спецназа, возникла в конце марша протеста, организованного в связи со смертью в Соединенных Штатах афроамериканца Джорджа Флойда. Марш в целом проходил спокойно, но когда демонстранты, шедшие от стен парламента в центре Афин, приблизились к американскому диппредставительству, из толпы выделилась группа, которая начала забрасывать спецназ коктейлями Молотова и камнями. По словам одного из свидетелей, одна из бутылок с зажигательной смесью попала во двор посольства. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ. После небольших стычек демонстранты отступили.

Во время марша по указанию полиции были закрыты центральные станции метро "Эвангелизмос" и "Мегаро Мусикис", расположенные поблизости от посольства США, а также ограничено движение по центральному проспекту перед диппредставительством.

По сообщению газеты Ethnos, марш в Афинах проводила левая организация "Андарсиа" ("Бунт") под лозунгом "Долой расизм, фашизм и государственный тоталитаризм". Она призвала и другие левые союзы поддержать акцию протеста. "Джордж Флойд был не единственным убитым афроамериканцем, который "не мог дышать". Сегодня силы капитала и их политические представители подрывают дыхание миллионов рабочих, молодых людей, безработных, бедных, иммигрантов, бездомных и лишенных страховки людей", - заявила "Андарсиа". Она и еще ряд левых организаций призвали к "борьбе за свободу, равенство и справедливость ради Джорджа Флойда и всех жертв расистской репрессивной государственной машины в Соединенных Штатах и других местах".

В Салониках аналогичная акция протеста проводилась у памятника греческому государственному и политическому деятелю Элефтериосу Венизелосу.