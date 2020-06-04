США расширили санкционный список по Кубе

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Майкла Помпео. В тексте утверждается, что все фигуранты якобы связаны с кубинскими военными.

"США вносят в список по Кубе семь организаций. Власти Кубы используют их прибыль для давления на народ, для вмешательства в дела Венесуэлы, - утверждается в заявлении. - В число организаций входят контролируемые военными финансовое учреждение, три отеля, два дайвинг-центра и один аквапарк".

В Госдепе считают, что большая часть туристической отрасли Кубы якобы контролируется военными, поэтому США призывают всех посещающих эту страну пользоваться услугами малого бизнеса.

Россия неоднократно призывала США снять с Кубы все односторонние санкции, противоречащие нормам международного права.