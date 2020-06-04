Глава офиса Зеленского заявил, что диалог с Россией идет, хотя порой он и сложен

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) состоится в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью германской медиагруппе Funke.

"Я уверен, что еще в этом году пройдет саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России в Берлине", - сказал Ермак. Он выразил надежду на прогресс в деле урегулирования конфликта в Донбассе. "В координации с [заместителем руководителя администрации президента РФ] Дмитрием Козаком нам удалось провести обмен пленными [между Киевом и республиками Донбасса]. Порой это сложный диалог, но диалог с Россией идет", - констатировал глава офиса Зеленского.

Касаясь призывов германской стороны открыть дополнительные пункты перехода на линии соприкосновения, Ермак высказал мнение, что ситуация с коронавирусом в ДНР и ЛНР "довольно драматичная". "Поэтому мы закрыли границу на КПП, чтобы защитить наших граждан", - утверждал он. "Как только позволит ситуация с пандемией, переходы будут снова открыты", - пообещал Ермак.

Руководитель офиса президента Украины заявил о стремлении Киева на следующей видеоконференции Контактной группы назначить на переговорах в минском формате представителей Донбасса из числа переселенцев, проживающих на подконтрольной украинским властям территории. Ермак утверждал, что это должны быть граждане Украины, представители НПО, духовенства, не принимавшие участие в боевых действиях против Киева. "Мы по-прежнему не хотим вести переговоры с сепаратистами и террористами", - сказал он, тем самым отвергнув возможность участия в переговорах представителей Донецкой и Луганской народных республик.

Участники Контактной группы 11 марта в присутствии Козака и Ермака договорились создать консультативный совет в составе политической подгруппы Контактной группы. В него, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти десять представителей от Украины, десять - от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что новая диалоговая площадка начнет работу 26 марта, но этого не произошло.

Когда о данной инициативе стало известно общественности, Ермак подвергся резкой критике, особенно со стороны партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".