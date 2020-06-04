AP: власти Вирджинии планируют демонтировать памятник генералу Ли

ТАСС, 4 июня. Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм (демократ) планирует объявить в четверг о решении демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки (КША) Роберту Ли, установленный в столице штата городе Ричмонд. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации штата.

По его данным, губернатор распорядится снять статую с постамента и поместить ее в специальное хранилище. Там монумент будет находиться, пока для него не будет выбрано новое место. Точная дата демонтажа пока неизвестна.

Кроме того, мэр Ричмонда Левар Стоуни (демократ) заявил в среду, что намерен 1 июля опубликовать постановление об удалении монументов конфедератам с так называемой Моньюмент-авеню - центральной улицы города, где до сих пор установлены многочисленные памятники в честь военачальников американского Юга. "Времена изменились, и удаление этих статуй позволит начать процесс исцеления для многих чернокожих жителей Ричмонда и Вирджинии", - приводит агентство цитату из заявления Стоуни.

В ночь на 31 мая участники беспорядков, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, нарисовали оскорбительные надписи на многих монументах политическим лидерам и военачальникам Конфедерации в Ричмонде, в частности на памятнике генералу Роберту Ли, мемориалах генералу Томасу Джексону (1824-1863), а также единственному президенту КША Джефферсону Дэвису (1808-1889). От огня пострадало здание организации "Объединенные дочери Конфедерации", которая более ста лет назад занималась возведением этих монументов. Стоуни ввел в административном центре штата комендантский час.