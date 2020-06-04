Протесты в Нью-Йорке возвращаются в мирное русло

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Акции протеста в Нью-Йорке, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, в среду несколько успокоились и протекали в основном без столкновений с полицейскими и при усиленном контроле с их стороны. В этом смог убедиться корреспондент ТАСС, посетив некоторые из них.

Беспорядки и погромы, которыми ознаменовался конец прошлой недели в американском мегаполисе, к среде утихли. За день в городе прошло несколько мирных акций протеста, в том числе возле резиденции мэра Билла де Блазио, у отеля Trump International Hotel and Tower, на городских площадях. Большая часть из них началась ближе к вечеру. Протестующие в массе своей имели на лицах защитные маски, ношения которых власти требуют в условиях пандемии.

Одна из акций проходила на площади Юнион-сквер в нижней части Манхэттена, где побывал корреспондент ТАСС. Около 200 собравшихся мирно стояли и слушали ораторов, которые, передавая друг другу микрофон, произносили речи в память о Флойде и других афроамериканцах, погибших от рук полицейских. То и дело звучали призывы положить конец расизму и беспределу со стороны правоохранительных органов. Полицейские, чьи машины перегородили несколько соседних улиц, стояли поодаль и наблюдали за протестующими.

Акция в Бруклине

Уже традиционно одна из самых многочисленных акций протеста собралась на площади перед спортивной ареной Barclays Center - базой баскетбольного клуба Brooklyn Nets. Чем больше были группы демонстрантов, тем громче и отчетливее звучали их лозунги.