Пашинян сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Армении

ЕРЕВАН, 4 июня. /ТАСС/. Система здравоохранения Армении перегружена и врачи не успевают вовремя госпитализировать всех заразившихся коронавирусом пациентов. Об этом в четверг в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Врачи вчера выявили 697 новых случаев заражения. Это означает, что ситуация с пандемией все больше ухудшается. Что есть пациенты, которые нуждаются в госпитализации, но мы не можем сделать это вовремя. Система здравоохранения работает на пределе", - отметил он.

Ранее глава армянского кабмина оценил масштабы нарушений норм эпидемиологической безопасности в стране как катастрофические и подчеркнул, что правоохранительные органы не в силе держать ситуацию под контролем.

Состояние Пашиняна

Премьер также сообщил, что COVID-19 у него и членов его семьи проходит без каких-либо симптомов.

"Вчера я, Анна и Мариам (супруга и дочь премьера - прим. ТАСС) прошли медобследование. Могу сказать, что у нас нет никаких осложнений, у нас нет воспаления легких. Могу сказать, что коронавирусная инфекция у нас проходит без каких-либо симптомов", - отметил он.

По словам Пашиняна, почти у 75% инфицированных болезнь проходит без симптомов. "Вот в чем проблема этой болезни. Люди не знают, что они заражены. Вот поэтому все мы должны быть предельно осторожны, чтобы не заразиться и не заразить", - добавил он.

Пашинян также призвал население начать всеобщее движение по борьбе с коронавирусом. "Все мы должны опубликовать в социальных сетях фотографии с нарушениями эпидемиологических норм безопасности. Если мы видим нарушения санитарных норм, то должны требовать от наших соотечественников соблюдения данных правил. Только в этом случае мы сможем побороть эту болезнь", - отметил он.

Премьер Армении также напомнил, что с 4 июня все граждане Армении, выходя из дома, обязательно должны носить маски. "Это тяжелая, критическая ситуация, мы должны изменить наше отношение к этой болезни, быть более ответственными", - подчеркнул он.

С начала эпидемии в республике от последствий коронавируса умерли 176 человек. Власти Армении 14 мая продлили режим чрезвычайного положения на 30 дней. С 18 мая начали работать все виды общественного транспорта, детские сады, спортзалы и торговые центры. С 25 мая действует масочный режим.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли.