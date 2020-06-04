В Швеции отметили резкое падение доверия к правительству

Если те, кто испытывали к правительству высокое или очень высокое доверие, составляли в апреле 63%, то к началу июня их количество сократилось до 45%. Что касается Управления народного здравоохранения, то тут доверие упало с 73% до 65%, а в случае с Управлением гражданской обороны чрезвычайных ситуаций - с 57% до 48%.

Опрос проводился с 30 мая по 3 июня, в нем приняли участие 1 104 человек.

"Сейчас необходим новый подход к борьбе с пандемией по сравнению со способами решения острой кризисной ситуации, которые пару месяцев назад в глазах общества выглядели достаточными, - отметил директор "Новус" Турбрьёрн Шёстрём в интервью телеканалу SVT. - Раньше их хватало, чтобы избежать катастрофы".

Он отметил, что несмотря на то, что в целом система здравоохранения выдержала и проявила себя с хорошей стороны, высокая смертность из-за коронавируса вызывает в обществе много вопросов - люди хотят знать, насколько широко распространилась инфекция и сколько еще пожилым придется оставаться дома. Четких ответов на это власти пока не дали.

Число случаев инфицирования коронавирусом достигло в Швеции 40 803, количество жертв - 4 542 человека.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

Изменение отношений

Как рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС вице-премьер, министр по вопросам экологии Исабелла Лёвин, у правительства и оппозиции с самого начала не было разногласий в отношении стратегии борьбы со вспышкой нового коронавируса.

"Мы не спорили с оппозиционными партиями по поводу стратегии преодоления кризиса, у нас достаточно высокая степень единства парламентских партий в отношении проводимой линии. В Швеции есть давняя традиция: мы доверяем нашим ведомствам, тому, что они говорят, все это - в душе шведского народа. Поэтому у нас не возникало проблем с тем, чтобы следовать рекомендациям Управления здравоохранения. Правительство имеет необходимый набор инструментов и, если потребуется, может ввести другие меры для ограничения распространения инфекции", - отметила она.

"Но мы считаем, что лучшее средство - это выносливость населения. Мы не думаем, что кризис пройдет через месяц или даже полгода, он будет продолжаться еще очень длительное время. И важно, чтобы граждане следовали указаниям властей, а у тех была поддержка населения. При этом мы постоянно готовы к более строгим мерам и ограничениям, если они будут необходимы", - продолжила Лёвин.

Изменение отношения общества к властям может свидетельствовать об окончании перемирия в политической жизни страны, объявленного на период пандемии. "Раньше критиковать правительство не отваживались, но сейчас уже дан старт отношению к пандемии как в вопросу политической повестки", - считает Турбрьёрн Шёстрём.